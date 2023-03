Castiello Lazio Femminile educare al rispetto e all' amore sano  

Leggi su agi

(Di martedì 7 marzo 2023) AGI - Serve "una cultura che educhi all'e aldelle donne sin dall'infanzia": questo l'auspicio del capitano delladi calcio, Antonietta, intervistata dall'AGI in occasione della Festa della donna. "È importante festeggiare l'8 marzo per ricordare le tante conquiste verso la parità di genere compiute nei secoli dalle donne", ha osservato, "in ogni caso, la donna va amata, rispettata e festeggiata ogni giorno. Fenomeni come il femminicidio, sono piaghe della nostra società che vanno combattute ogni giorno". La 25enne romana, alla guida del team biancoceleste sottolinea che le donne "sono un passo avanti a tutti perché riusciamo a fare più di una cosa insieme e quasi tutte bene (ride n.d.r.). È certamente complicato coniugare i vari impegni ...