Cassano: «De Ketelaere simile a Alvarez. L’ex Inter era forte!» (Di martedì 7 marzo 2023) De Ketelaere, il fantasista del Milan, continua a non convincere. Antonio Cassano ha paragonato sulla Bobo TV il calciatore a due ex dell’Inter, di cui uno anche recente. PARAGONI – Particolari ricordi per Antonio Cassano. L’ex calciatore ha citato un suo ex compagno alla Bobo TV, paragonandolo a Charles De Ketelaere del Milan: «Lui mi ricorda un mio compagno all’Inter, Ricky Alvarez. Anche il Chino Alvaro Recoba, solo che a lui non fregava nulla e faceva la differenza. Quando entrava in campo a San Siro l’argentino si nascondeva e all’Inter è stato tre-quattro anni. Dal lunedì al sabato faceva impressione agli allenamenti, poi calava nel giorno della partita». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023) De, il fantasista del Milan, continua a non convincere. Antonioha paragonato sulla Bobo TV il calciatore a due ex dell’, di cui uno anche recente. PARAGONI – Particolari ricordi per Antoniocalciatore ha citato un suo ex compagno alla Bobo TV, paragonandolo a Charles Dedel Milan: «Lui mi ricorda un mio compagno all’, Ricky. Anche il Chino Alvaro Recoba, solo che a lui non fregava nulla e faceva la differenza. Quando entrava in campo a San Siro l’argentino si nascondeva e all’è stato tre-quattro anni. Dal lunedì al sabato faceva impressione agli allenamenti, poi calava nel giorno della partita».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Cassano: «De Ketelaere simile a Alvarez. L’ex Inter era forte!» - internewsit : Cassano: «De Ketelaere simile a Alvarez. L'ex Inter era forte!» - - mnimn_pearce : RT @pasqlaragione: Cassano: “Io credo in De Ketelaere e lo aspetto ma deve tirare fuori le palle. Mi ricorda Ricky Alvarez, con il quale ho… - sportli26181512 : Cassano su De Ketelaere: 'Credo in lui, ma deve tirare fuori le p***e': Intervenuto alla Bobo TV, Antonio Cassano h… - MilanNewsit : Cassano su De Ketelaere: 'Credo in lui, ma deve tirare fuori le p***e' -