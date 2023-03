Cassano: “Credo in De Ketelaere. Ecco chi mi ricorda” (Di martedì 7 marzo 2023) Intervenuto durante l'appuntamento con la BoboTv, Antonio Cassano torna a parlare di Charles De Ketelaere paragonandolo ad un altro giocatore Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 marzo 2023) Intervenuto durante l'appuntamento con la BoboTv, Antoniotorna a parlare di Charles Deparagonandolo ad un altro giocatore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Cassano: 'Credo in #DeKetelaere. Ecco chi mi ricorda' #SempreMilan - fant_chia_amor : RT @theMilanZone_: ????#Cassano: “Credo molto in #DeKetelaere, lo aspetto ma deve tirare fuori le palle. Mi ricorda Ricky Alvarez, che giocav… - Livia_DiGioia : RT @pasqlaragione: Cassano: “Io credo in De Ketelaere e lo aspetto ma deve tirare fuori le palle. Mi ricorda Ricky Alvarez, con il quale ho… - MimmoAdinolfi : @IOMEMEDESIMO Del Piero aveva un piede straordinario non solo ottimo, quello che credo intendesse Strama è che Cass… - Cucciolina96251 : RT @theMilanZone_: ????#Cassano: “Credo molto in #DeKetelaere, lo aspetto ma deve tirare fuori le palle. Mi ricorda Ricky Alvarez, che giocav… -