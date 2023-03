Caso Portanova | rese note le motivazioni della sentenza | “Dissenso inequivocabile e ripetuto”

(Di martedì 7 marzo 2023) Il tribunale di Siena ha resolea 6 anni di reclusione per Manolo. Il calciatore del Genoa è stato condannato a 6 anni per violenza sessuale, dopo il processo di primo grado con rito abbreviato., leIl calciatore del Genoa è stato condannato per aver abusato di una ragazza insieme ad altre tre persone, tra cui un minore, nella notte tra 30 ed il 31 maggio 2021. L’elemento che si riscontra con maggiore forza nelle, riportate da La Gazzetta dello Sport, è la violenza subita dalla ragazza. FOTO: ManoloIl giudice Ilaria ...

MOTIVAZIONI - Il dissenso della ragazza è stato sin da subito, e per ...... in un appartamento di Siena: è l'elemento che emerge dalla lettura delle motivazioni della sentenza di primo grado con il rito abbreviato, che ha visto la condanna dello stessoa sei anni ...

