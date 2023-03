Caso Portanova | ecco le motivazioni per la condanna per stupro

(Di martedì 7 marzo 2023) Manoloè statoto a 6 anni per violenza sessuale di gruppo.ledel giudice Cornetti Manoloè statoto a 6 anni per violenza sessuale di gruppo.ledel giudice Cornetti riportate da Open.– Il dissenso della ragazza è stato sin da subito, e per tutta la durata del rapporto sessuale di gruppo, evidente e manifesto. Un incubo durato tra i 40 e i 60 minuti… fatto di rapporti sessuali ripetuti e non consenzienti, schiaffi e violenze. I quattro ragazzi non hanno voluto nemmeno concedere alla giovane una bottiglietta d’acqua. Che per due vuole le è stata passata sì, ma vuota. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Ecco le motivazioni #Portanova - sportli26181512 : Caso Portanova, le motivazioni della sentenza: “Dissenso inequivocabile a un rapporto di gruppo”: Caso Portanova, l… - FutbolDaltonico : RT @pallonatefaccia: Del caso Portanova si era scritto approfonditamente qui, spiegando ciò che si sapeva sulle accuse. Due giorni dopo l'u… - Gazzetta_it : Caso Portanova, le motivazioni della sentenza: “Dissenso inequivocabile a un rapporto di gruppo” - Fiorentinanews : Caso #Portanova: 'Inequivocabile il dissenso della ragazza abusata. Vittima trattata come un'oggetto, botte, stupri… -

... in un appartamento di Siena: è l'elemento che emerge dalla lettura delle motivazioni della sentenza di primo grado con il rito abbreviato, che ha visto la condanna dello stessoa sei anni ...Il calciatore è stato condannato in rito abbreviato a 6 anni per violenza sessuale di gruppoSecondo il gup poisapeva che la ragazzi si era infatuata di lui e le aveva fatto credere che si sarebbero appartati da soli in una stanza. Ma invece, secondo le indagini e secondo quanto è ...

Caso Portanova, le motivazioni della sentenza: “Dissenso inequivocabile a un rapporto di gruppo” La Gazzetta dello Sport

Sono state rese note le motivazioni della sentenza di condanna di Manolo Portanova, calciatore del Genoa nel giro della Nazionale Under 21, per ...Per il giocatore del Genoa 6 anni in primo grado con rito abbreviato per violenza sessuale. Il giudice non ha dubbi sui fatti avvenuti a maggio 2021: “La ragazza lo colpì sulla pancia poi rinunciò a r ...