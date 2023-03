Caso Negreira, il Barcellona accusato di corruzione: Bartomeu rischia da 6 mesi a 4 anni di carcere (Di martedì 7 marzo 2023) . Lo riporta El Paìs che chiama in causa fonti giudiziarie vicine al Caso di Negreira, l’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli che ha ricevuto pagamenti dal Barcellona per un lungo periodo di tempo. Scrive il quotidiano spagnolo: “La denuncia che la Procura sta per presentare davanti ai tribunali per i pagamenti milionari del Barça all’ex capo degli arbitri José Negreira è diretta, tra l’altro, contro il club come persona giuridica. Lo confermano a El Paìs fonti giudiziarie. L’accusa contro il Barça è di corruzione, reato entrato in vigore con la riforma penale del 2010 e che include frode in campo sportivo. Il reato è contemplato nella sua modalità continuativa, il che comporta una maggiore severità delle pene.” Oltre un anno di indagini che hanno portato anche a una denuncia contro l’ex presidente ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) . Lo riporta El Paìs che chiama in causa fonti giudiziarie vicine aldi, l’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli che ha ricevuto pagamenti dalper un lungo periodo di tempo. Scrive il quotidiano spagnolo: “La denuncia che la Procura sta per presentare davanti ai tribunali per i pagamenti milionari del Barça all’ex capo degli arbitri Joséè diretta, tra l’altro, contro il club come persona giuridica. Lo confermano a El Paìs fonti giudiziarie. L’accusa contro il Barça è di, reato entrato in vigore con la riforma penale del 2010 e che include frode in campo sportivo. Il reato è contemplato nella sua modalità continuativa, il che comporta una maggiore severità delle pene.” Oltre un anno di indagini che hanno portato anche a una denuncia contro l’ex presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Caso Negreira, il Barcellona accusato di corruzione: Bartomeu rischia da 6 mesi a 4 anni di carcere Lo scrive El P… - maximorgante : I bartorosellisti volevano trasformare il Barça in una SAD (SPA), ma noi soci li abbiamo cacciati. Da lì è iniziata… - napolista : El Mundo: «L’Uefa sanzionerà il Barcellona per il caso Negreira». E la Juve? L’Uefa non riconosce la prescrizione… - Daniele20052013 : #Calcio #News. Caso #Negreira, guai in vista per il #Barcellona: anche l’#UEFA vuole spiegazioni - CalcioNews24 : La situazione del #Barcellona si fa ancora più seria -