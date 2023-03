Caso Mourinho | ecco la versione del quarto uomo Serra

(Di martedì 7 marzo 2023) La squalifica didi due giornate è stata sospesa, ma le indagini della FIGC vanno avanti per verificare le accuse dell’allenatore della Roma di un trattamento fuori luogo da parte delnel momento in cui l’arbitro Piccinini ha estratto il cartellino rosso. Intercettato dalle Iene,ha fornito la propriaL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri: 'Sospensione della squalifica di #Mourinho? E' per la carriera... Nel mio caso invece c'erano du… - CorSport : Potrebbe avere sviluppi sorprendenti il supplemento di indagine sul caso #Mourinho-#Serra Secondo quanto filtra, S… - tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - infoitsport : Caso Mourinho-Serra, l'esperto della lettura del labiale Callegari: «Si vede chiaramente, il quarto uomo ha detto '… - CalcioFinanza : Caso Mourinho, Serra rivela cosa ha detto all'allenatore portoghese dopo l'espulsione a Cremona… -

Le interviste e i servizi nella puntata di oggi, intervista a Serra per ilIl servizio più atteso de Le Iene per la puntata di oggi è senza ombra di dubbio quello sull'arbitro Serra, ...... tra cui in questogli azzurri. Non è, tuttavia, un profilo che sposa gli interessi del club ... Anche se molto dipenderà dalla permanenza di'. Quale sarà il futuro di Osimhen 'Certi ...- Serra: il labiale che incastra l'arbitro . Serra si difende dalle accuse: Non ho mancato di rispetto a. Serra rischia grosso: anche la radiazione della Can A - B ....

Serra, cosa rischia per il caso Mourinho: non succedeva da Calciopoli Corriere dello Sport

"Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho". Lo ha detto il quarto uomo Marco Serra ... "Ti stanno prendono tutti per il c… Vai casa, vai a casa" sarebbe la versione ricostruita da Le Iene e ...Il direttore di gara: "Ho detto 'Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell'area, vai nell'area'". Il labiale però ...