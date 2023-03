Caso Juve, un punto per i bianconeri: dal TAR via libera alla carta “nascosta” (Di martedì 7 marzo 2023) La difesa della Juve segna un punto nel Caso plusvalenze. Il TAR del Lazio ha infatti dato il via libera all’accesso per i legali del club bianconero alla carta finora “segreta”: il riferimento è infatti alla “nota 10940” datata 14 aprile 2021 in cui la Covisoc chiede alla Procura Federale alcune interpretazioni legate al Caso L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 7 marzo 2023) La difesa dellasegna unnelplusvalenze. Il TAR del Lazio ha infatti dato il viaall’accesso per i legali del club bianconerofinora “segreta”: il riferimento è infatti“nota 10940” datata 14 aprile 2021 in cui la Covisoc chiedeProcura Federale alcune interpretazioni legate alL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

