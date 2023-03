Casa di Montecarlo | lo scaricabarile di Fini | Io ingannato da Tulliani

(Di martedì 7 marzo 2023) "e ferito dai". Accusato di riciclaggio sul caso dell'appartamento a, l'ex presidente di An si dichiara vittima: "Coinvolto nel processo per dichiarazioni false mosse da astio politico"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Gianfranco Fini sentito nel processo sulla casa di Montecarlo: 'Fui ingannato dai Tulliani' - repubblica : Gianfranco Fini a processo: 'Sulla casa di Montecarlo ingannato e ferito dai Tulliani' [a cura della redazione Poli… - SkyTG24 : Fini e la casa di Montecarlo: 'Riciclaggio? Ingannato da Giancarlo ed Elisabetta Tulliani' - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Fini accusa la compagna Elisabetta Tulliani sulla compravendita della casa di Montecarlo: «Io raggirato» - infoitinterno : Casa Montecarlo, la versione di Fini: “Fui ingannato dai Tulliani” -

'Quella dell'appartamento diè stata la vicenda più dolorosa per me, sono stato ingannato da Giancarlo Tulliani e ...che 'solo nel dicembre 2010 ha scoperto che il proprietario dellaera ...''Quella dell'appartamento diè stata la vicenda più dolorosa per me, sono stato ingannato da Giancarlo Tulliani e ...che "solo nel dicembre 2010 ha scoperto che il proprietario della...La vendita delladinel 2008 leggi anche Gianfranco Fini: "Meloni Ho sempre creduto in lei, è antifascista" Si tratta del procedimento nato intorno anche alla vicenda della vendita ...

Gianfranco Fini a processo: "Sulla casa di Montecarlo ingannato e ferito dai Tulliani" la Repubblica

L'ex presidente della Camera: "Per me è stata la vicenda più dolorosa, insistettero perché mettessi in vendita l'immobile" ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...