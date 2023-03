"Cartabianca", alle 21.15 su Rai3: ospiti e anticipazioni della puntata (Di martedì 7 marzo 2023) " Cartabianca ", questa sera alle 21.15 su Rai3 una nuova puntata del talk show condotto da Bianca Berlinguer. La questione migranti e il ruolo del governo e del ministero dell'Interno sul naufragio ... Leggi su globalist (Di martedì 7 marzo 2023) "", questa sera21.15 suuna nuovadel talk show condotto da Bianca Berlinguer. La questione migranti e il ruolo del governo e del ministero dell'Interno sul naufragio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giokafka : RT @Cartabiancarai3: #Orsini: 'Non possiamo continuare a inviare le armi, disprezzando la diplomazia. Noi continueremo a vedere immagini… - pepdecr : RT @Cartabiancarai3: #Fratoianni: 'Lo stop alle auto a diesel e benzina? La posizione del governo è antistorica e paradossale: In nome dell… - fedeli_paolo : RT @Cartabiancarai3: #Fratoianni: 'Lo stop alle auto a diesel e benzina? La posizione del governo è antistorica e paradossale: In nome dell… - Sinistrait_ : RT @Cartabiancarai3: #Fratoianni: 'Lo stop alle auto a diesel e benzina? La posizione del governo è antistorica e paradossale: In nome dell… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: ... Non esiste una possibilità su un milione di miliardi che Kiev spazzi via la Russia dall'Ucraina, apriamoci subito ad una… -