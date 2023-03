Caro Porro | è assurdo | fumo libero solo se sei in carcere

(Di martedì 7 marzo 2023), mentre la polemica politica sul divieto diall’aperto si fa sempre più aspra, le autorità che lo hanno proposto “costringono” ogni giorno decine di migliaia di poliziotti penitenziari (+operatori e detenuti non fumatori) ad inalare ilpassivo delle sigarette che i detenuti fumano liberamente al chiuso nelle sezioni detentive. A giorni dopo 12 anni il tribunale di Lecce emetterà la sentenza (prima in Europa) inerente un poliziotto penitenziario morto a 42 anni di tumore ai polmoni benchè non avesse mai fumato in vita sua, ma costretto dallo Stato ad inalare ilpassivo per tutto il turno di lavoro (8, 9,10 ore). Perché questo non interessa a nessuno? Forse perché la vita di un poliziotto penitenziario vale meno di quella di un migrante o di un muratore o tornitore? Abbiamo ...

, ottima idea l'uso delle auto elettriche per ridurre le emissioni di CO2. Peccato che costino almeno due volte e mezzo più di quelle a benzina. Ottima idea l'uso delle buste in plastica ...Proprio non ci siamo,ministro della Salute. Claudio Romiti, 6 marzo 2023Per approfondire, ho il vomito: di chi è la colpa della strage di migranti Giornali scandalosi: "I migranti morti per colpa di Salvini" Dopo l'attacco, Rep ci ripensa: la Guardia costiera ...

Caro Porro, ti racconto tragica storiella delle fantasie green Nicola Porro

