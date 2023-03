Caro mutui, come salvare la propria casa. Esdebitami Retake, alternativa “etica e sostenibile” alla liquidazione (Di martedì 7 marzo 2023) Qual è il rapporto delle famiglie italiane con il pagamento del mutuo in un contesto economico così complesso? E quali sono le strategie debitorie etiche e sostenibili che un professionista può proporre a un cliente in difficoltà per evitare l’esecuzione forzata e la svalutazione della sua abitazione? Sono queste alcune delle domande cui si darà risposta in occasione dell’evento “SalvaLaTuacasa. Un’alternativa etica e sostenibile alla liquidazione controllata” organizzato da Esdebitami Retake, società benefit operante nel settore creditizio che – grazie ai suoi servizi di consulenza – assiste soggetti con problemi di debiti – all’interno del quale esperti e professionisti del settore proporranno una soluzione sistemica e innovativa ai problemi del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) Qual è il rapporto delle famiglie italiane con il pagamento del mutuo in un contesto economico così complesso? E quali sono le strategie debitorie etiche e sostenibili che un professionista può proporre a un cliente in difficoltà per evitare l’esecuzione forzata e la svalutazione della sua abitazione? Sono queste alcune delle domande cui si darà risposta in occasione dell’evento “SalvaLaTua. Un’controllata” organizzato da, società benefit operante nel settore creditizio che – grazie ai suoi servizi di consulenza – assiste soggetti con problemi di debiti – all’interno del quale esperti e professionisti del settore proporranno una soluzione sistemica e innovativa ai problemi del ...

