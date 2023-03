Caro governo, favorire l’immigrazione “legale” è un errore madornale (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar – Un inquietante corollario alla tragedia del mare di Cutro – oltre alle incaute dichiarazioni del ministro dell’Interno Piantedosi, il quale, come altri politici di primo piano del governo non si è forse ancora reso conto di esserlo, a capo del Paese, e non di dover strillare dall’opposizione per compiacere la propria base elettorale -, sono state le parole pronunciate dal ministro dell’Agricoltura Lollobrigida e dal ministro per le Politiche del mare Musumeci, entrambi dichiarando come il centrodestra non sia ostile all’immigrazione, anzi, ma solo a quella “irregolare”, e sottolineando infatti il primo come “ci sono tra i 300 mila e i 500 mila posti di lavoro disponibili, e questo può dar vita a un’immigrazione legale, che noi riteniamo giusta”, e il secondo chiedendo accoratamente: “L’Italia apra le sue porte ai migranti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar – Un inquietante corollario alla tragedia del mare di Cutro – oltre alle incaute dichiarazioni del ministro dell’Interno Piantedosi, il quale, come altri politici di primo piano delnon si è forse ancora reso conto di esserlo, a capo del Paese, e non di dover strillare dall’opposizione per compiacere la propria base elettorale -, sono state le parole pronunciate dal ministro dell’Agricoltura Lollobrigida e dal ministro per le Politiche del mare Musumeci, entrambi dichiarando come il centrodestra non sia ostile al, anzi, ma solo a quella “irregolare”, e sottolineando infatti il primo come “ci sono tra i 300 mila e i 500 mila posti di lavoro disponibili, e questo può dar vita a un’immigrazione, che noi riteniamo giusta”, e il secondo chiedendo accoratamente: “L’Italia apra le sue porte ai migranti ...

