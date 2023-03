Carlo Nordio | biografia | carriera e vita privata

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 7 marzo 2023)è nato a Treviso il 6 febbraio 1947 e il 22 ottobre 2022 ha giurato come Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana.è uno dei ministri politici in quota Fratelli d’Italia.ottiene la maturità classica nel 1965 e si laurea in Giurisprudenza presso l’università di Padova a pieni voti nel 1970. In pochi anni diventa Procuratore legale (1973) ed entra in Magistratura nel 1977, dove esercita sempre a Venezia. Per Venezia, nel 2009 è stato nominato Procuratore Aggiunto e ha coordinato l’indagine sul Mose.è sposato con Maria Pia Manuel. Delladell’ex magistrato non si conoscono molti altri dettagli, se non che entrambi condividono una passione per i cavalli (ne ...