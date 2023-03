Carenza di pomodori, rischi anche in Italia tra cambiamento climatico e rincari energetici (Di martedì 7 marzo 2023) Se in Gran Bretagna sono quattro le catene di supermercati costrette a ricorrere al razionamento di pomodori, peperoni e cetrioli, in Italia secondo il presidente di Italmercati Fabio Massimo Pallottini si assiste a una minore disponibilità di ciliegini e datterini d'importazione, mentre si registra un aumento dei prezzi di tutte le qualità dei pomodori di almeno il 30% rispetto alle medie del periodo Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 marzo 2023) Se in Gran Bretagna sono quattro le catene di supermercati costrette a ricorrere al razionamento di, peperoni e cetrioli, insecondo il presidente di Italmercati Fabio Massimo Pallottini si assiste a una minore disponibilità di ciliegini e datterini d'importazione, mentre si registra un aumento dei prezzi di tutte le qualità deidi almeno il 30% rispetto alle medie del periodo

