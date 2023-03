Carabiniere uccide il direttore di un albergo | ferisce l’ex moglie e poi si costituisce

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa sparato e ucciso ildi un, poi ha aperto il fuoco verso la sua exferendola. E’ quanto accaduto oggi in un hotel di Castelforte, nella zona termale di Suio, in provincia di Latina. L’uomo, undi 58 anni, si è poi dato alla fuga con la sua auto verso Caserta. Poco dopo si è presentato nella caserma dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere per costituirsi. I militari stanno ora cercando di ricostruire quanto accaduto. La donna è ora ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma in condizioni serie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Cominciano ad arrivare le prime informazioni circa la tragedia di questo pomeriggio a Suio. A quanto pare a fare fuoco sarebbe stato une non si tratterebbe, quindi, di suicidio. Il militare ha aperto il fuoco contro un uomo uccidendolo e poi ha rivolto l'arma contro la ex moglie nel tentativo di uccidere anche lei, ...In base a una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Formia, l'uomo è stato colpito da un colpo di pistola sparato dal. Il militare ha ferito gravemente una donna presente ...Le indagini dovranno ricostruire dinamica e movente. Il militare si sarebbe poi ...

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Ha sparato e ucciso il direttore di un albergo, poi ha aperto il fuoco verso la sua ex moglie ferendola. E' quanto accaduto oggi in un hotel di Castelforte, nella zona termale ...Latina - Oggi pomeriggio un carabiniere in località Suio a Castelforte in provincia di Latina, ha sparato ed ucciso un uomo originario di San Giorgio a Liri nel Frusinate. Il militare, dopo il delitto ...