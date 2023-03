Carabiniere spara e uccide direttore d' albergo | poi ferisce una donna | lei era l' amante di entrambi

(Di martedì 7 marzo 2023) Tragedia a Suio Terme , piccola frazione di Castelforte in provincia di Latina . Unatoria ha allarmato i residenti e in pochi minuti carabinieri, polizia e ambulanze si sono precipitati sul ...

Pare che ilabbia sparato al direttore uccidendolo, per poi rivolgere la pistola con la propria ex moglie , ferendola in modo molto grave.Unsi è poi costituito a Capua, nel Casertano. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Cassino in coordinamento con i colleghi campani. La vittima ...Tragedia in provincia di Latina: a Suio Terme, frazione di Castelforte al confine tra Lazio e Campania, unsi è costituito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo aver ucciso oggi pomeriggio un uomo e ferito gravemente una donna. Il militare presta servizio in provincia di Caserta. La ...

