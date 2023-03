Carabiniere spara e uccide direttore d'albergo, poi ferisce una donna: lei era l'amante di entrambi. Si costituisce (Di martedì 7 marzo 2023) Una sparatoria a Suio Terme, la frazione di Castelforte al confine tra Lazio e Campania. Carabinieri, polizia e ambulanze del 118 sono partite alla volta del centro montano noto per i suoi... Leggi su ilmattino (Di martedì 7 marzo 2023) Unatoria a Suio Terme, la frazione di Castelforte al confine tra Lazio e Campania. Carabinieri, polizia e ambulanze del 118 sono partite alla volta del centro montano noto per i suoi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Dramma a Latina, carabiniere spara in hotel: ucciso un uomo, ferita ex moglie - GrbicNatascia : Carabiniere uccide un uomo e spara all'ex moglie, in fin di vita al Gemelli. Il movente non lo sappiamo ancora con… - omarsivori : Latina, carabiniere uccide un uomoPoi si consegna alle forze dell’ordine - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Spara e uccide direttore di albergo e ferisce la ex moglie. A Latina. L'omicida è un carabiniere che si è poi costituito… - salernonotizie : Carabiniere spara uccide uomo e ferisce donna: poi si costituisce in caserma a Caserta -