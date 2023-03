Carabiniere spara e uccide direttore d' albergo | poi ferisce una donna | lei era l' amante di entrambi Poi si costituisce

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Carabiniere spara e uccide il direttore di un albergo, poi si costituisce. Grave una donna - salernonotizie : Carabiniere spara uccide uomo e ferisce donna: poi si costituisce in caserma a Caserta - bizcommunityit : Latina, carabiniere spara in hotel: uccide un uomo e ferisce l'ex moglie - gazzettaparma : Latina, carabiniere spara e uccide il nuovo compagno della ex moglie e la ferisce gravemente. Poi si costituisce - news_mondo_h24 : Carabiniere spara in un hotel: ucciso un uomo e ferita l’ex moglie -

Unsi è costituito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo aver ucciso un uomo, Giovanni Fidaleo, di 60 anni e ferito gravemente l'ex moglie, ora ricoverata in codice rosso al Gemelli di ...Pare che, per motivi legati alla gelosia, ilabbia sparato al direttore uccidendolo, per poi rivolgere la pistola con la propria ex moglie , ferendola in modo molto grave.Leggi Anche Asso (Como), brigadiere dei carabinierie uccide comandante: poi si barrica in caserma - Blitz dei militari all'alba, arrestato Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe di natura sentimentale . Si fanno più chiari i contorni della ...

Carabiniere spara e uccide direttore d'albergo, ferisce l'amante e poi si costituisce. Il dramma a Suio Terme ilmessaggero.it

Una sparatoria a Suio Terme, la frazione di Castelforte al confine tra Lazio e Campania. Carabinieri, polizia e ambulanze del 118 sono partite alla volta del centro montano noto per i ...Tragedia a Suio Terme, piccola frazione di Castelforte in provincia di Latina. Una sparatoria ha allarmato i residenti e in pochi minuti carabinieri, polizia e ambulanze si sono precipitati ...