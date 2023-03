(Di martedì 7 marzo 2023) Unatoria a, la frazione di Castelforte al confine tra Lazio e Campania. Carabinieri, polizia e ambulanze del 118 sono partite alla volta del centro montano noto per i suoi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Latina: carabiniere spara e uccide il direttore di un albergo, poi si costituisce. Grave una donna - repubblica : Carabiniere spara e uccide il direttore di un albergo, poi si costituisce. Grave una donna - Vdruz : Suio (LT). Carabiniere spara uccide un uomo, ferisce una donna e si costituisce - Piergiulio58 : Latina, carabiniere spara e uccide un uomo e ferisce l'ex moglie. Il militare, 58enne che presta servizio in provin… - leggoit : Carabiniere spara alla ex moglie e al nuovo compagno: lui è morto, lei è grave. Poi si costituisce ai colleghi -

Leggi Anche Asso (Como), brigadiere dei carabinierie uccide comandante: poi si barrica in caserma - Blitz dei militari all'alba, arrestato Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe di natura sentimentale . Si fanno più chiari i contorni della ...Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, il, 58 anni, avrebbe aperto il fuoco all'interno di un hote l contro le due persone: l'uomo - che secondo Repubblica sarebbe il direttore ...Un uomo è stato ucciso e una donna è stata ferita a colpi d'arma da fuoco a Suio Terme a Castelforte (Latina). Unsi è poi costituito a Capua, nel Casertano. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Cassino in coordinamento con i colleghi campani.

Carabiniere spara e uccide direttore d'albergo, ferisce una donna e poi si costituisce. Il dramma a Suio Terme ilmessaggero.it

Tragedia in provincia di Latina. A Suio Terme, frazione di Castelforte, al confine tra Lazio e Campania, un carabiniere ha ucciso con un colpo di pistola il nuovo compagno dell'ex moglie, direttore di ...(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Ha sparato e ucciso il direttore di un albergo, poi ha aperto il fuoco verso la sua ex moglie ferendola. E' quanto accaduto oggi in un hotel di Castelforte, nella zona termale ...