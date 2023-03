(Di martedì 7 marzo 2023) Unatoria a, la frazione di Castelforte al confine tra Lazio e Campania. Carabinieri, polizia e ambulanze del 118 sono partite alla volta del centro montano noto per i suoi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Latina: carabiniere spara e uccide il direttore di un albergo, poi si costituisce. Grave una donna - repubblica : Carabiniere spara e uccide il direttore di un albergo, poi si costituisce. Grave una donna - tempoweb : #Carabiniere uccide il compagno dell'ex #moglie e spara alla #donna. Poi si costituisce #7marzo… - ERivetta : RT @Open_gol: La donna, ferita gravemente, è ora ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma - difesamagazine : Cronaca - Carabiniere spara e uccide il direttore di un albergo e ferisce l’ex moglie. Scappa e poi si costituisce. -

Carabiniere spara e uccide direttore d'albergo, ferisce l'amante e poi si costituisce. Il dramma a Suio Terme ilmessaggero.it

Una sparatoria a Suio Terme, la frazione di Castelforte al confine tra Lazio e Campania. Carabinieri, polizia e ambulanze del 118 sono partite alla volta del centro montano noto per i ...Tragedia a Suio Terme, piccola frazione di Castelforte in provincia di Latina. Una sparatoria ha allarmato i residenti e in pochi minuti carabinieri, polizia e ambulanze si sono precipitati ...