Carabiniere il direttore di un hotel e ferisce gravemente una donna

(Di martedì 7 marzo 2023) Omicidio e tentato femminicidio in provincia di Latina , dove Giuseppe Molinaro ,di 55 anni, ha sparato e ucciso ildi un albergo, Giovanni Fidaleo. Poi ha ferito lache ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un carabiniere ha sparato e ucciso il direttore di un albergo, poi ha aperto il fuoco verso la sua ex moglie ferend… - repubblica : Latina: carabiniere spara e uccide il direttore di un albergo, poi si costituisce. Grave una donna - repubblica : Carabiniere spara e uccide il direttore di un albergo, poi si costituisce. Grave una donna - romatoday : Giovanni Fidaleo, il direttore d'albergo ucciso dal carabiniere Giuseppe Molinaro: cosa sappiamo finora… - marchess88 : Un carabiniere ha ferito la sua ex e ucciso il direttore dell'albergo #nuovasuio di #castelforte (Lt) -

spara e uccided'albergo, poi ferisce una donna: lei era l'amante di entrambi. Si costituisce E' una storia di violenza e gelosia malata quella che ha sconvolto il piccolo ...Ha sparato e ucciso ildi un albergo, Giovanni Fidaleo, quindi ha ferito la donna che avrebbe avuto una relazione ... - continua sotto - Protagonista undi 58 anni, Giuseppe ...Omicidio e tentato femminicidio in provincia di Latina , dove Giuseppe Molinaro ,di 55 anni, ha sparato e ucciso ildi un albergo, Giovanni Fidaleo. Poi ha ferito la donna che avrebbe avuto una relazione con l'uomo ed è fuggito, ma dopo qualche ora si è fatto ...

Carabiniere spara e uccide il direttore di un albergo Agenzia ANSA

Stava trasferendo con urgenza un neonato di due mesi in reparto, salendo le scale dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, quando inciampò finendo a terra. Il piccolo ...Suio Terme (Latina): un carabiniere ha ucciso un uomo e ferito gravemente una donna di 40 anni - si tratterebbe della ex moglie - ricoverata in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma. Il… Leggi ...