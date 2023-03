"Capo grazie al M5s. E nel Pd...": profezia-Cottarelli, come Schlein si va a schiantare (Di martedì 7 marzo 2023) «E ora che faccio? Non capisco ma mi adeguo? CottarElly???». Professore, anzi senatore.... «Se avessi previsto tutto questo...All'inizio mi proposero di fare il presidente della Regione Lombardia. Poi non se ne fece nulla...».E come si trova un economista in politica, dal Fondo Monetario Internazionale allo sprofondo parlamentare italiano? «Ci sono state tante tappe intermedie... Forse gli economisti sono troppo accademici, ma di certo i politici sono talvolta troppo istintuali, subiscono la pressione dei media. Pensi alla benzina, una fiammata di dieci giorni già rientrata: che senso ha avuto obbligare i distributori a esporre il prezzo medio? Tamponava solo l'esigenza di dimostrare di far qualcosa, di rispondere alle polemiche esplose sui giornali. Quando avrò lasciato il Parlamento su questa esperienza scriverò un libro. Lo intitolerò “Per partito preso”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) «E ora che faccio? Non capisco ma mi adeguo? CottarElly???». Professore, anzi senatore.... «Se avessi previsto tutto questo...All'inizio mi proposero di fare il presidente della Regione Lombardia. Poi non se ne fece nulla...».Esi trova un economista in politica, dal Fondo Monetario Internazionale allo sprofondo parlamentare italiano? «Ci sono state tante tappe intermedie... Forse gli economisti sono troppo accademici, ma di certo i politici sono talvolta troppo istintuali, subiscono la pressione dei media. Pensi alla benzina, una fiammata di dieci giorni già rientrata: che senso ha avuto obbligare i distributori a esporre il prezzo medio? Tamponava solo l'esigenza di dimostrare di far qualcosa, di rispondere alle polemiche esplose sui giornali. Quando avrò lasciato il Parlamento su questa esperienza scriverò un libro. Lo intitolerò “Per partito preso”. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio.… - Libero_official : Il senatore #Cottarelli si smarca da #EllySchlein: 'Il cambiamento non è un valore di per sé. Nel partito in Parlam… - DemaMane : @Sulserio1 @gildacana @GiorgiaMeloni Grazie,ho vissuto in un paese arabo...e smentisco ogni parola uscita dalla sua… - _Kizna_ : con anche lei il sorriso d'approvazione verso la sua collega (o capo idk) aggiungendo 'è vero sono proprio belli' I… - Travagliato : @Axen0s Dici testa di latta ?!? E pensare che quel Saudita di un Senatore semplice del tuo capo nel #Pd voleva rien… -