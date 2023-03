Capitale italiana del Libro, domani la proclamazione: in lizza anche una località campana (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodomani a Roma, nella sala Spadolini del ministero della Cultura, verrà annunciata la proclamazione della Capitale italiana del Libro 2023. In lizza ci sono Firenze, Genova, Lugo (Ra), Nola (Na), San Quirico d’Orcia (Si) e San Salvo (Ch). La prima Capitale italiana del Libro è stata Chiari (Bs), nel 2020, alla quale il riconoscimento è stato attribuito per legge dal Consiglio dei Ministri per le attività di promozione della lettura quale strumento per sostenere la comunità attraverso i canali social dell’amministrazione comunale durante il lockdown. Nel 2021 è stata Vibo Valentia, nel 2022 Ivrea. In occasione della conferenza stampa di proclamazione della località ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoa Roma, nella sala Spadolini del ministero della Cultura, verrà annunciata ladelladel2023. Inci sono Firenze, Genova, Lugo (Ra), Nola (Na), San Quirico d’Orcia (Si) e San Salvo (Ch). La primadelè stata Chiari (Bs), nel 2020, alla quale il riconoscimento è stato attribuito per legge dal Consiglio dei Ministri per le attività di promozione della lettura quale strumento per sostenere la comunità attraverso i canali social dell’amministrazione comunale durante il lockdown. Nel 2021 è stata Vibo Valentia, nel 2022 Ivrea. In occasione della conferenza stampa didella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elespaterlini1 : RT @convivioblog: La danza per Platone era un dono degli dei. Per i mullah iraniani è illegale ed è motivo di persecuzione ed esecuzione c… - NAH_208 : RT @UAEembassyrome: L'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti presso la Repubblica Italiana ha ricevuto la Dott.ssa Nawal Al Hosany, Rappresen… - MarioPlacidini : RT @MuseoDioc_BS: Grazie mille a Borghi d'Italia per aver incluso il Museo Diocesano nella puntata del programma dedicata a Brescia che, in… - giggioneggio : RT @CapitaliCult: CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2025 - LE FINALISTE Con il progetto dal titolo 'Monte Sant'Angelo 2025: un Monte in camm… - settesere : Lugo incrocia le dita, giovedì 9 la proclamazione della Capitale italiana del Libro 2023 #settesere #news -