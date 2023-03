(Di martedì 7 marzo 2023). Nell’ambito del palinsesto BG BS, sabato 11 marzo alle ore 18 la galleria del Circolo Artistico Bergamasco sarà aperta al pubblico per l’inaugurazionemostra degli studenti del Liceo Artisticodiispirata al tema: Progetto decorativo BG-BS. Per celebrare le città die diCapitali Italianegliclasse 5B hanno elaborato 19 progetti che puntano a regalare un momento di “bellezza” e rimettono al centro delle due città dei segni di speranza, di orgoglio e di rilancio dopo la drammatica esperienza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roma : Piano strade, iniziano i lavori di completamento di sei importanti arterie viarie della Capitale. Si parte da via d… - marattin : Se “difesa della scuola pubblica” vuol dire limitarsi all’affermazione di principio secondo cui il sistema formativ… - JamesLucasIT : La Galleria Colonna, commissionata a metà del 1600 dal Cardinale Girolamo I Colonna, è l'area più famosa di Palazzo… - misiagentiles : RT @Roma: Piano strade, iniziano i lavori di completamento di sei importanti arterie viarie della Capitale. Si parte da via di Casal Selce… - VPlataSevilla : RT @francescoassisi: il nostro padre custode fra Marco Moroni a sostegno della candidatura di #Assisi a Capitale Europea della Cultura 2025… -

Prendera' in considerazione la ripresa del pagamento dei dividendi, in linea con la politica di distribuzione deldi Dufry, tenendo contoriduzione dell'indebitamento, delle ......di Mataix da Indra risponde al 'confronto permanente' con i rappresentanti di Sepi - la holding statale principale azionistasocieta' dopo essersi rafforzata salendo al 28% del- che ...... nel corsopresentazione del rapporto sulle smart cities realizzato dal Centro Studi Tim - . ... che non è necessariamente l'iniezione diall'interno delle aziende, ma anche con alcuni ...

Capitale della cultura, gli allievi del Fantoni celebrano Bergamo e Brescia BergamoNews.it

Cdp, società controllata dal Tesoro, ha approvato la proposta non vincolante per rilevare la rete di Telecom Italia per 10,3 miliardi di capitale che, tenendo conto anche del debito, valorizza l’infra ...Sono auto che rappresentano la nostra storia, l'arte a quattro ruote, e Roma viene privata di un pezzo della sua storia". C'è poi un altro elemento da considerare, ossia dove le vetture d'epoca ...