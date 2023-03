Capello sicuro | “Il Napoli ha già vinto lo scudetto | ma il campionato è stato condizionato”

(Di martedì 7 marzo 2023) L’allenatore e oggi anche opinionista di Sky Sport, Fabio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Tanti i temi trattati, tra cui un passaggio sule sulla lotta. Intervistaviene chiesto se la sconfitta delcontro la Lazio possa riaprire la corsa: E me lo chiede pure? Non c’è più una corsa, dai. Lei la vede? Io vedo un abisso tra ile la altre. Il merito di Spalletti è quello di aver fatto sentire invincibile una squadra che era solamente forte e che aveva pure ceduto diversi leader durante il mercato. Luciano ha fatto un capolavoro. Spalletti Osimhen Dopodiché viene fatto notare a Don Fabio che lui stesso in passato ...

