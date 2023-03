Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Dopo le liti con #Guardiola, #SkySport Germania rivela che Joao #Cancelo sia insoddisfatto anche del suo scarso min… - sportli26181512 : Cancelo frustrato al Bayern, la gufata di Guardiola: nuova soluzione sul mercato: Pep Guardiola sarà pure un 'filos… - cmdotcom : #Cancelo frustrato al #Bayern, la gufata di #Guardiola: nuova soluzione sul #calciomercato - Giovann39862505 : RT @mirkonicolino: Dopo le liti con #Guardiola, #SkySport Germania rivela che Joao #Cancelo sia insoddisfatto anche del suo scarso minutagg… - BorselliAlessio : RT @mirkonicolino: Dopo le liti con #Guardiola, #SkySport Germania rivela che Joao #Cancelo sia insoddisfatto anche del suo scarso minutagg… -

è apparso, si è dovuto sfogare con il pallone e si è isolato dal resto dei compagni. Nelle ultime partiteha giocato molto poco e questa situazione non piace al portoghese, ......, a volte impotente. E' successo così anche al Portagallo che ci ha provato per un tempo ... Fernando Santos ha inserito Ronaldo, con, appena sei minuti dopo il riposo, poi Leao e ...è apparso, si è dovuto sfogare con il pallone e si è isolato dal resto dei compagni. Nelle ultime partiteha giocato molto poco e questa situazione non piace al portoghese, ...

Cancelo frustrato al Bayern, la gufata di Guardiola: nuova soluzione ... Calciomercato.com

La compagnia aerea low-cost Viva Air ha cancellato tutti i suoi voli in Colombia, lasciando centinaia di viaggiatori bloccati nei diversi aeroporti del paese. Ti spieghiamo il perchè ...