Cancelo è già “frustrato” dal ruolo del Bayern mentre Nagelsmann prende una decisione a sorpresa del PSG (Di martedì 7 marzo 2023) Sito inglese: Secondo quanto riferito, Joao Cancelo partirà dalla panchina del Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il difensore del Manchester City si è trasferito in prestito shock ai giganti della Bundesliga il giorno della scadenza nella finestra di mercato invernale. Era caduto in disgrazia sotto Pep Guardiola dopo una serie di prestazioni scadenti e si è trasferito in Germania per cercare più tempo per giocare. Guardiola ha preferito Nathan Ake e Rico Lewis nella preparazione alla partenza di Cancelo, il che era comprensibile data la sua forma, ma anche sorprendente visto il suo impatto nelle due stagioni precedenti. Cancelo ha iniziato alla grande con il Bayern Monaco, fornendo un assist al 17? del suo debutto, che ... Leggi su justcalcio (Di martedì 7 marzo 2023) Sito inglese: Secondo quanto riferito, Joaopartirà dalla panchina delMonaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il difensore del Manchester City si è trasferito in prestito shock ai giganti della Bundesliga il giorno della scadenza nella finestra di mercato invernale. Era caduto in disgrazia sotto Pep Guardiola dopo una serie di prestazioni scadenti e si è trasferito in Germania per cercare più tempo per giocare. Guardiola ha preferito Nathan Ake e Rico Lewis nella preparazione alla partenza di, il che era comprensibile data la sua forma, ma anche sornte visto il suo impatto nelle due stagioni precedenti.ha iniziato alla grande con ilMonaco, fornendo un assist al 17? del suo debutto, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChristianConte_ : @Pirichello Ma tu pensa Cancelo all'Inter a fare il quinto. Sostanzialmente il Theo Hernandez della fascia destra,… - Giopier97 : @Marco_Rogerio_ Marco sei rimasto indietro Dusan è già entrato nella lista Da de ligt che non sa difendere Kulus… - napolista : Cancelo già ai margini del Bayern. Nagelsmann: «Ha ancora bisogno di tempo» Il giocatore non gioca titolare da 5 p… - Scaes3 : @FabioCapellone I coglioni che adesso lo criticano, poi non potranno rimpiangerlo apertamente come è accaduto con D… - Filiusdei32 : @Campanelli11 Ha giocato centrale perché imposta 3+1 e serve un giocatore più predisposto fisicamente (e anche ment… -

Cancelo già ai margini del Bayern. Nagelsmann: "Ha ancora bisogno di tempo" Già Pep Guardiola, qualche tempo fa, aveva nuovamente parlato di Cancelo dicendo che ha bisogno di giocare, altrimenti diventa triste. Gli ha dato ragione lo stesso Cancelo che in una intervista a O ... Fuori con Guardiola, fuori con Nagelsmann: perché Cancelo gioca sempre meno Il 5 febbraio già la sua seconda uscita, contro il Wolfsburg in campionato (78 minuti). Eppure un mese dopo lo spazio è diminuito drasticamente, al punto che Cancelo si ritrova improvvisamente dietro ... Ai Fifa Awards è festa Argentina, Messi miglior giocatore 2022 Il Dibu, già miglior portiere al Mondiale qatariota, concede il bis assicurandosi il "Best Fifa Men'... Modric, Casemiro e Benzema facendo meglio di City (Cancelo, De Bruyne e Haaland) e Psg (Hakimi, ... Pep Guardiola, qualche tempo fa, aveva nuovamente parlato didicendo che ha bisogno di giocare, altrimenti diventa triste. Gli ha dato ragione lo stessoche in una intervista a O ...Il 5 febbraiola sua seconda uscita, contro il Wolfsburg in campionato (78 minuti). Eppure un mese dopo lo spazio è diminuito drasticamente, al punto chesi ritrova improvvisamente dietro ...Il Dibu,miglior portiere al Mondiale qatariota, concede il bis assicurandosi il "Best Fifa Men'... Modric, Casemiro e Benzema facendo meglio di City (, De Bruyne e Haaland) e Psg (Hakimi, ... Cancelo già ai margini del Bayern. Nagelsmann: «Ha ancora ... IlNapolista