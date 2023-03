“Cancellato il reddito di cittadinanza”. Decisione del governo: cosa succede a chi ne aveva diritto (Di martedì 7 marzo 2023) La riforma del reddito di cittadinanza è un passaggio significativo, e delicato, della politica economica del governo Meloni. Secondo quanto anticipato dal Corriere della sera, si chiamerà Mia (Misura di inclusione attiva) e potrebbe prendere il via già nel 2023 al termine della proroga di sette mesi concessa all’attuale Rdc. Al di là della smentita di rito del Mef, “al momento, nessuna bozza sulla riforma del reddito è all’esame degli uffici, né mai è pervenuta la relazione tecnica indispensabile per qualsiasi valutazione”, si stanno facendo i primi passi concreti. L’obiettivo dichiarato, non facile da raggiungere, è quello di spostare la misura dal campo dell’assistenza a quello delle politiche attive del lavoro. L’incognita principale riguarda la strada che si sceglierà per mettere in concorrenza il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) La riforma deldiè un passaggio significativo, e delicato, della politica economica delMeloni. Secondo quanto anticipato dal Corriere della sera, si chiamerà Mia (Misura di inclusione attiva) e potrebbe prendere il via già nel 2023 al termine della proroga di sette mesi concessa all’attuale Rdc. Al di là della smentita di rito del Mef, “al momento, nessuna bozza sulla riforma delè all’esame degli uffici, né mai è pervenuta la relazione tecnica indispensabile per qualsiasi valutazione”, si stanno facendo i primi passi concreti. L’obiettivo dichiarato, non facile da raggiungere, è quello di spostare la misura dal campo dell’assistenza a quello delle politiche attive del lavoro. L’incognita principale riguarda la strada che si sceglierà per mettere in concorrenza il ...

