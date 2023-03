CANALE 5 | RIMOSSA UNA PUNTATA DEL GFVIP L’ISOLA DEI FAMOSI TRA CAST SCONOSCIUTO E RISCHIO TRASH

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 7 marzo 2023) Giornate davvero bollenti, non solo per il clima atmosferico, in quel di Cologno Monzese. l’AD Pier Silvio Berlusconi, nel suo piccolo, vuole rivoluzionare Mediaset, cercando di farla diventare la Rete per tutte le famiglie. Ma andiamo con ordine. Giovedì scorso è andata in onda la consuetadel GF Vip 7 condotta da Alfonso Signorini. Durante lai concorrenti hanno usato più e più volte delle parole, o meglio delle parolacce, che potevano essere tranquillamente evitate. In merito, Pier Silvio Berlusconi, ha immediatamente cancellato la replica in programma su La5 per il giorno dopo. A far chiarezza ci ha pensato Il Fatto Quotidiano, che tra le sue pagine web scrive: La decisione non sarebbe stata innescata da uno o più episodi specifici, ma ha piuttosto il sapore di una punizione netta arrivata dopo diverse ammonizioni. Da settimane, ...