Campionato Primavera 1, 22ª giornata: risultati e classifica. Inter +1

Passo avanti dell'Inter nel Campionato Primavera 1: la squadra di Chivu, grazie al pareggio per 0-0 col Lecce, muove la classifica tenendo ferma la capolista.

Bologna-Frosinone 0-2
Sampdoria-Atalanta 2-1
Cesena-Torino 0-0
Roma-Napoli 4-0
Fiorentina-Sassuolo 1-1
Inter-Lecce 0-0
Cagliari-Milan 0-1
Juventus-Verona 1-1
Empoli-Udinese 1-0

Campionato Primavera 1 – classifica
Lecce 43
Roma 40
Juventus 39
Fiorentina 39
Frosinone 39
Torino 38
Bologna 37
Sassuolo 35
Empoli 33
Inter 32
Sampdoria 28
Cagliari 28
Verona 25
Milan 24
Atalanta 21
Napoli 21
Udinese 15
Cesena 6

PROSSIMO TURNO VENTITREESIMA giornata
Juventus-Torino venerdì 10 marzo ore 18
Napoli-Cagliari sabato 11 marzo ore 11
Atalanta-Inter sabato 11 marzo

