Cammarano | “Adeguare l’organico per salvare l’ospedale di Roccadaspide”

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Solo cinque anni fadi, dopo tante battaglie condotte in prima persona con l’aiuto dell’amministrazione comunale, dei cittadini e dei lavoratori, veniva dichiarato salvo dopo il paventato rischio chiusura e declassamento della struttura. Tuttavia ad oggi si è tornati in un clima di forte incertezza. L’assenza prolungata per covid di uno dei due ortopedici e il recente trasferimento di un medico dell’unità di lungodegenza-riabilitazione ha messo a serio rischio entrambi i reparti. Registriamo inoltre anche un forte ridimensionamento del personale infermieristico”. A denunciarlo è il Presidente della commissione speciale Aree Interne Michelee Consigliere regionale del Movimento 5 stelle che dopo le sollecitazioni del Sindacato Nursind ...