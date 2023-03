Cameron Diaz: "La lotta con l'alcol di Drew Barrymore è stata difficile da affrontare" (Di martedì 7 marzo 2023) Cameron Diaz, durante un'intervista recente, ha rivelato che per lei è stato molto difficile osservare l'amica Drew Barrymore autodistruggersi con l'alcol. Cameron Diaz ha detto di aver dato a Drew Barrymore "il supporto di cui aveva bisogno" durante la sua lunga lotta con l'alcol: l'attrice di The Mask ha ammesso che l'esperienza è stata "difficile da affrontare" durante un'intervista recente pubblicata dal Los Angeles Times incentrata sulla sua co-protagonista di "Charlie's Angels". "Sapevo che se fossimo rimasti tutti al suo fianco e le avessimo dato il supporto di cui aveva bisogno, avrebbe trovato la sua strada", ha spiegato la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 marzo 2023), durante un'intervista recente, ha rivelato che per lei è stato moltoosservare l'amicaautodistruggersi con l'ha detto di aver dato a"il supporto di cui aveva bisogno" durante la sua lungacon l': l'attrice di The Mask ha ammesso che l'esperienza èda" durante un'intervista recente pubblicata dal Los Angeles Times incentrata sulla sua co-protagonista di "Charlie's Angels". "Sapevo che se fossimo rimasti tutti al suo fianco e le avessimo dato il supporto di cui aveva bisogno, avrebbe trovato la sua strada", ha spiegato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... miss__crumble : @smilingPamPam Sai che da giovane e bionda mi dicevano lei o Cameron Diaz??????. Mah. ?? - rmc_official : Più radiosa che mai! Il tempo sembra non passare per l'attrice, non trovate? #CameronDiaz - unstablelorenzo : Cameron Diaz che sceglie una meta senza uomini e si trova un dio greco ubriaco davanti alla porta - FraPIccasso : @HuntPuoti Dove è il video in stile Cameron Diaz in bad teacher? - sonodipendente_ : @DIECIKSCALE Raga ma chi è sta gente, da piccola volevo essere al posto di Cameron Diaz quando stava con Justin Tim… -