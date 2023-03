Cambiano i conduttori di Striscia la Notizia: ecco chi ci sarà (Di martedì 7 marzo 2023) Cambia nuovamente il tavolo della conduzione a Striscia la Notizia! A partire da lunedì 13 marzo 2023, infatti, al bancone della storica trasmissione di Canale 5 arriveranno altri due amatissimi volti. Si tratta di Gerry Scotti e di Francesca Manzini. Entrambi sono già stati conduttori di Striscia. Dunque per i tanti telespettatori del pre sale sarà senz’altro un gradito ritorno! Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Striscia la Notizia Lunedì 13 Marzo tornano sul balcone di #StriscialaNotizia Gerry Scotti e Francesca Manzini. #AscoltiTv #Canale5 pic.twitter.com/UV41cUlZbI — Boomerissima #CiaoMaury (@Boomerissima) March 7, 2023 Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 marzo 2023) Cambia nuovamente il tavolo della conduzione ala! A partire da lunedì 13 marzo 2023, infatti, al bancone della storica trasmissione di Canale 5 arriveranno altri due amatissimi volti. Si tratta di Gerry Scotti e di Francesca Manzini. Entrambi sono già statidi. Dunque per i tanti telespettatori del pre salesenz’altro un gradito ritorno! Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica dilaLunedì 13 Marzo tornano sul balcone di #laGerry Scotti e Francesca Manzini. #AscoltiTv #Canale5 pic.twitter.com/UV41cUlZbI — Boomerissima #CiaoMaury (@Boomerissima) March 7, 2023

