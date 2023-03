Cambi: euro stabile in avvio a 1,0683 dollari (+0,02%) (Di martedì 7 marzo 2023) euro stabile contro il dollaro in avvio di giornata trattato a quota 1,0683 contro il biglietto verde in rialzo dello 0,02%. La moneta unica è a 145,07 yen in calo dello 0,07%. . 7 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023)contro il dollaro indi giornata trattato a quota 1,contro il biglietto verde in rialzo dello 0,02%. La moneta unica è a 145,07 yen in calo dello 0,07%. . 7 marzo 2023

