Calendario Champions League 2023 oggi: orari partite 7 marzo, tv, streaming, programma Canale 5, Sky e Infinity (Di martedì 7 marzo 2023) Torna quest'oggi, 7 marzo, la Champions League 2022/2023. Si comincerà con le prime due partite valide per il ritorno degli ottavi di finale, che ci diranno dunque chi saranno le prime due squadre a rientrare nel novero delle migliori otto d'Europa. Il big match di quest'oggi è quello tra Chelsea e Borussia Dortmund. All'andata i tedeschi si sono imposti fra le mura amiche con il gol di Adeyemi, un'ulteriore conferma dell'ottimo lavoro intrapreso in questa stagione visto il piazzamento in vetta in Bundesliga a pari punti con il Bayern Monaco. Blues che hanno ripreso un minimo di morale con il successo sul Leeds di sabato, ma un'eliminazione agli ottavi affosserebbe definitivamente una stagione già negativa dopo tutti i milioni spesi. In contemporanea, il Benfica ...

