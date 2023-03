Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mirarch3 : RT @ultimora_pol: Carlo #Calenda sul partito unico: 'Alla fine di questa settimana riceveremo la risposta di Renzi. Se sarà positiva e conv… - FItaliasulserio : RT @ultimora_pol: Carlo #Calenda sul partito unico: 'Alla fine di questa settimana riceveremo la risposta di Renzi. Se sarà positiva e conv… - AzioneCagliari : RT @ultimora_pol: Carlo #Calenda sul partito unico: 'Alla fine di questa settimana riceveremo la risposta di Renzi. Se sarà positiva e conv… - ultimora_pol : Carlo #Calenda sul partito unico: 'Alla fine di questa settimana riceveremo la risposta di Renzi. Se sarà positiva… - Giornaleditalia : #ellyschleinpdarmiallaposucraina Pd, Elly Schlein: 'Lavorare con Conte e Calenda', e sposa la linea guerrafondaia d… -

Su quei temi puoi e deviinsieme, come lavoriamo col governo sulla politica estera. Una ... Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a "L'aria che tira" su La 7. "Bene su singole ...... "attendiamo di capire quale può essere una soluzione che ci metta in condizione di... Carlo, tuttavia, tende la mano: "Non c'è una pregiudiziale contro Elly Schlein", precisa. "Se le ...Il problema ora è quello - ha spiegato l'ex premier - di "per rafforzare l'azione politica ... E anche alla cosiddetta terra di mezzo coltivata dal terzo polo di Carlo, Letizia Moratti ...

Calenda, lavorare sui temi ma con Pd idea diversa di Paese - Politica Agenzia ANSA

Con il Pd di Elly Schlein "una cosa è dire che sei d'accordo sul salario minimo o sulla sanità. Su quei temi puoi e devi lavorare insieme, come lavoriamo col governo sulla politica estera. Una cosa è ...“Voglio un partito in cui nessuna donna, tanto più se giovane, si senta chiedere di chi è perché è soltanto di se stessa”. Il neo segretario del Pd Elly Schlein ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che ...