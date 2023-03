Calciomercato Juventus: ultima stagione per Szczesny in bianconero? (Di martedì 7 marzo 2023) Il 30 giugno 2024 la Juventus e Wojciech Szczesny termineranno il proprio matrimonio. Ma occhio perché l’addio potrebbe arrivare già dalla prossima sessione di mercato. Difficilmente la Vecchia Signora, andrà a rinnovare il contratto dell’estremo difensore classe ’90, nonostante il giocatore polacco abbia espresso il proprio pensiero e desiderio: quello di voler rimanere in Piemonte anche in futuro e anche senza l’Europa. Resta da capire però quali saranno le mosse di società e giocatore. Di certo il club bianconero non sta galleggiando in acque serenissime, soprattutto se si guarda all’aspetto monetario, specialmente nell’ultimo periodo. Wojciech Szczesny è arrivato a Torino nell’ormai lontano 2017. Per lui dopo le giovanili divise tra Legia Varsavia, in Polonia, e Arsenal (con una prima stagione in ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Il 30 giugno 2024 lae Wojciechtermineranno il proprio matrimonio. Ma occhio perché l’addio potrebbe arrivare già dalla prossima sessione di mercato. Difficilmente la Vecchia Signora, andrà a rinnovare il contratto dell’estremo difensore classe ’90, nonostante il giocatore polacco abbia espresso il proprio pensiero e desiderio: quello di voler rimanere in Piemonte anche in futuro e anche senza l’Europa. Resta da capire però quali saranno le mosse di società e giocatore. Di certo il clubnon sta galleggiando in acque serenissime, soprattutto se si guarda all’aspetto monetario, specialmente nell’ultimo periodo. Wojciechè arrivato a Torino nell’ormai lontano 2017. Per lui dopo le giovanili divise tra Legia Varsavia, in Polonia, e Arsenal (con una primain ...

