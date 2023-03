Calcio | Serie A | giudice sportivo chiede supplemento indagine per cori rivolti a Osimhen

(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - IldiA ha chiesto und'alla Procura Federale in merito ainei confronti di Victorda parte dei tifosi della Lazio in occasione della gara di venerdì sera contro il Napoli: "Letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, in ordine aidai sostenitori della Soc. Lazio al calciatoreritiene necessario che la medesima Procura federale acquisisca elementi dai responsabili dell'Ordine Pubblico, in ordine alla segnalazione dei suddetti”.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre… - tuttosport : #plusvalenze #Juventus L'intervista all'ex magistrato 'La sentenza è da annullare senza rinvio' ?? #SerieA #Juve… - Gazzetta_it : Milan, allarme #Giroud: stop per l'influenza, Tottenham a rischio #UCL #milan - giuseppeserra16 : Caro #Serra non preoccuparti #Mourinho ha ottenuto quello che voleva, non essere squalificato. Ora sono curioso di… - salvione : Ibanez mostra i segni del fallo di Fagioli: le immagini fanno impressione -

Per lui, la cosa più importante è stata giocare ada protagonista. Motivo per cui spesso ha scelto laB al posto di altri palcoscenici più rilevanti. Il rapporto con laA, infatti, ...La difesa della Juve mette a segno il primo punto nell'ambito dell' Inchiesta Prisma . Il TAR del Lazio ha infatti dato il via libera ad una carta , rimasta fino ad oggi segreta , in cui la Covisoc ...Cosa ha detto, davvero, il quarto uomo di Cremonese - Roma, a José Mourinho per farlo infuriare Le Iene , in onda stasera su Italia 1, provano a ricostruire l'accaduto. Intanto, per prima cosa, ...

Serie A, i pirati del pezzotto: il calcio rubato va più veloce delle tv la Repubblica

Il calcio rimane lo sport più popolare in Italia, ma tanti tifosi non lo sostengono, scegliendo di seguire le partite con metodi illegali ...Gli squalificati per la 26ª giornata di Serie A 2022-2023. Di seguito il riepilogo degli squalificati per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022-2023: Vediamo insieme l’elenco degli squalifica ...