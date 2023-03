Calcio | Serie A | due turni di squalifica per Kean

(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA, in merito alle partite della 25/a giornata, hato per due giornate l'attaccante della Juventus Moiseper "avere, al 45° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito con unalla gamba un calciatore della squadra avversaria, senza causare conseguenze". Sarannoti per una giornata, invece, Federico Marchetti e Arkadiusz Reca (Spezia), Bryan Cristante (Roma) e Adam Marusic (Lazio).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre… - tuttosport : #plusvalenze #Juventus L'intervista all'ex magistrato 'La sentenza è da annullare senza rinvio' ?? #SerieA #Juve… - Gazzetta_it : Milan, allarme #Giroud: stop per l'influenza, Tottenham a rischio #UCL #milan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Il ko con la Lazio non spaventa i bookie: in quota si scommette su vantaggio e giornata in cui il Napoli sarà… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Il ko con la Lazio non spaventa i bookie: in quota si scommette su vantaggio e giornata in cui il Napoli sarà… -

Si avvicina il rientro in campo per Giacomo Raspadori. Potrebbe essere rispettata l'iniziale previsione di rivederlo dopo la sosta per le Nazionali, magari già il 2 aprile al Maradona contro il Milan. ...Lo juventino Kean è stato squalificato per 2 giornate dopo l'espulsione lampo nel finale di Roma - Juventus per fallo di fallo su Mancini. Assieme a lui salteranno la 26giornata altri 5 giocatori: ......due turni e ha subito una multa di 10 mila euro per ilrifilato a Mancini nei minuti finali di Roma - Juventus. Quella di Kean è stata una delle espulsioni più veloci della storie della...

Serie A, i pirati del pezzotto: il calcio rubato va più veloce delle tv la Repubblica

Sono cinque i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo le dieci gare del 25° turno di Serie A: unico a fermarsi per due turni sarà Moise Kean della Juventus, punito "per avere, al 45° del sec ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...