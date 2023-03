Calcio, Manolo Portanova condannato per stupro di gruppo (Di martedì 7 marzo 2023) condannato a sei anni Manolo Portanova, calciatore e figlio a sua volta di un ex calciatore è stato condannato per stupro di gruppo a sei anni. Nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 l’uomo e altri molestarono una donna costretta ad avere un rapporti di gruppo. A spiegarlo, nelle motivazioni della sentenza con cui è stato condannato anche lo zio, la giudice di Siena Ilaria Cornetti. La vittima aveva espresso di avere un rapporto solo con Portanova e «il suo dissenso è stato sin da subito, e per tutta la durata del rapporto sessuale di gruppo, evidente e manifesto». La ragazza subì una notte da incubo: «fatto di rapporti sessuali ripetuti e non consenzienti, schiaffi e violenze. I quattro ragazzi – scrive la giudice ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023)a sei anni, calciatore e figlio a sua volta di un ex calciatore è statoperdia sei anni. Nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 l’uomo e altri molestarono una donna costretta ad avere un rapporti di. A spiegarlo, nelle motivazioni della sentenza con cui è statoanche lo zio, la giudice di Siena Ilaria Cornetti. La vittima aveva espresso di avere un rapporto solo cone «il suo dissenso è stato sin da subito, e per tutta la durata del rapporto sessuale di, evidente e manifesto». La ragazza subì una notte da incubo: «fatto di rapporti sessuali ripetuti e non consenzienti, schiaffi e violenze. I quattro ragazzi – scrive la giudice ...

