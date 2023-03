Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - La LND sbarca su Linkedin - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - La LND sbarca su Linkedin - ansacalciosport : Calcio: la Lnd sbarca su LinkedIn. Abete:'Abbiamo dovere di intercettare i bisogni delle associate' | #ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - La LND sbarca su Linkedin - napolimagazine : NEWS - La LND sbarca su Linkedin -

L'utilizzo di questa piattaforma social servirà ad aumentare e stringere ancora di più i legami con tutti gli stakeholder dell'universoin grado di contribuire alla causa deldi base. "...... dott.ssa Carola Barbato ha sottolineato: "Il Protocollo d'intesa siglato con la Salernitana... Dai club frequentati da adolescenti, grazie all'accordo con, alla serie A. Ringraziamo per la ...Si chiude dunque con la lista dei partecipanti alla 73ª edizione del torneo la lunga fase di scouting in questa stagione sportiva per la Rappresentativa Serie D : dal lavoro degli osservatori...

Calcio: la Lnd sbarca su LinkedIn Agenzia ANSA

L'utilizzo di questa piattaforma social servirà ad aumentare e stringere ancora di più i legami con tutti gli stakeholder dell'universo LND in grado di contribuire alla causa del calcio di base. "Come ...La Lega Nazionale Dilettanti prosegue il suo processo di innovazione attivando il suo spazio su LinkedIn. (ANSA) ...