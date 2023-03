Calcio in Tv: Il Pezzotto sta vincendo su Tv e streaming legale (Di martedì 7 marzo 2023) I pirati del Pezzotto La Serie A rubata va più veloce delle tv Repubblica, di Matteo Pinci, pag. 34 La rete che si gonfia più spesso, durante i weekend di campionato, è quella di Internet. Ma i gol di Osimhen e Lautaro non viaggiano solo sulle tv di chi paga gli abbonamenti a Dazn e Sky. La pirateria e chi ne beneficia sono diventati oggetto di discussioni prima nella Lega del Calcio e poi tra la Serie A e le aziende di telecomunicazioni, sulle pagine di Repubblica. Ma come funziona, oggi, il sistema delle trasmissioni illegali delle partite, che secondo varie stime interessa 5 milioni di italiani? Tanti sarebbero a collegarsi con i campi del campionato sfruttando canali abusivi. E spesso possono usufruire di immagini più stabili di quelle di Dazn o trasmettere un gol prima di Sky. Ma come si fa a vedere illegalmente le immagini della Serie A? Il ... Leggi su tvzoom (Di martedì 7 marzo 2023) I pirati delLa Serie A rubata va più veloce delle tv Repubblica, di Matteo Pinci, pag. 34 La rete che si gonfia più spesso, durante i weekend di campionato, è quella di Internet. Ma i gol di Osimhen e Lautaro non viaggiano solo sulle tv di chi paga gli abbonamenti a Dazn e Sky. La pirateria e chi ne beneficia sono diventati oggetto di discussioni prima nella Lega dele poi tra la Serie A e le aziende di telecomunicazioni, sulle pagine di Repubblica. Ma come funziona, oggi, il sistema delle trasmissioni illegali delle partite, che secondo varie stime interessa 5 milioni di italiani? Tanti sarebbero a collegarsi con i campi del campionato sfruttando canali abusivi. E spesso possono usufruire di immagini più stabili di quelle di Dazn o trasmettere un gol prima di Sky. Ma come si fa a vedere illegalmente le immagini della Serie A? Il ...

