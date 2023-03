Calcio: In Europa League Scharer arbitra Roma, Sidiropoulos per Juve (Di martedì 7 marzo 2023) L'albanese Jorgji designato invece per Fiorentina - Sivasspor in Conference Roma - Sarà lo svizzero Sandro Scharer a dirigere giovedì all'Olimpico, alle 18.45, l'andata degli ottavi di Europa League ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) L'albanese Jorgji designato invece per Fiorentina - Sivasspor in Conference- Sarà lo svizzero Sandroa dirigere giovedì all'Olimpico, alle 18.45, l'andata degli ottavi di...

Juventus - Friburgo, Sidiropoulos l'arbitro del match: c'è un precedente

Calcio d'inizio alle 18:45. La Juventus, sempre in casa e in Europa League, riceverà la visita dei tedeschi del Friburgo e l'arbitro designato è il greco Tasos Sidiropoulos: fischio d'inizio alle 18:45.

Lo svizzero Sandro Scharer è l'arbitro designato per dirigere Roma - Real Sociedad, andata degli ottavi di finale di Europa League. È la prima volta che il fischietto elvetico incrocia i giallorossi (anche se fu il quarto uomo della finale di Conference League vinta sul Feyenoord).

L'agente di Mario Rui: "Non gioca gare fisiche Una ca**ata di Spalletti…"
Mario Giuffredi al veleno contro Luciano Spalletti: il procuratore, tra gli altri, di Mario Rui ha parlato nel corso de 'Il Bello del Calcio'.