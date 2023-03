Calcio | il Tottenham | «Antonio Conte vuole tornare in patria | ha nostalgia dell’Italia»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 marzo 2023) Le strade delsembrano essere destinate a separarsi a fine stagione. Il tecnico salentino è pronto ain panchina per il ritorno degli ottavi di Champions col Milan ma le tre settimane trascorse in Italia per recuperare dalla rimozione della cistifellea avrebbero aumentato il suo desiderio diin. Il suo contratto con gli Spurs scade a giugno e non sembrano esserci all’orizzonte segnali di rinnovo per volontà di ambo le parti. Del resto lo stesso tecnico, a inizio anno, aveva fatto capire di avere, dove continuano a vivere la moglie e la figlia. E se ilsi starebbe già muovendo per individuare il sostituto – possibile ritorno di Mauricio Pochettino o la ...