Calcio: Giudice di A; 2 giornate di squalifica e multa per Kean (Di martedì 7 marzo 2023) Due giornate di squalifica e ammenda di 10mila euro per Moise Kean: lo ha deciso il Giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 25/a giornata del campionato di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Duedie ammenda di 10mila euro per Moise: lo ha deciso ilsportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 25/a giornata del campionato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Serie B, dieci #squalificati per un turno: l'elenco completo: Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la ventottesim… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Giudice di A; 2 giornate di squalifica e multa per Kean In quattro fermati per un turno, 15mila euro ammenda alla Lazio - glooit : Calcio: Giudice di A; 2 giornate di squalifica e multa per Kean leggi su Gloo - scuroscuroscuro : RT @sportmediaset: Giudice sportivo: per Kean due giornate di squalifica e multa di 10mila euro #kean - spaziocalcio : #SerieA, Moise #Kean della #Juventus fermato per due giornate: tutti i provvedimenti del #GiudiceSportivo: -