Calcio Femminile e stereotipi: all'Off/Off Theatre ci si ride su con "No Wags"

Cent'anni di sessismo e di emancipazione Femminile nello sport più maschilista di tutti gli sport: il Calcio. Raccontati con ironia e leggerezza da una squadra di attrici composta da Cristina Chinaglia, Giada Lorusso, Roberta Pompili e Miriam Galanti guidate dal coach Piji Siciliani. "No Wags – Il Calcio non è uno Sport per Signorine"è uno spettacolo che porta il pubblico nel mondo, vitalissimo e sempre più emergente del Calcio Femminile e al Femminile. Nonostante i tanti progressi per abbattere il sessismo negli ultimi decenni, c'è una campo che sembra essere ancora resistente all'idea di parità di genere, una sorta di 'recinto sacro' dei maschi il cui recinto però le femmine stanno ormai scavalcando con grande successo.

