Calcio: Corte d'Appello respinge ricorso del Bologna su algoritmo ripartizione diritti tv (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - La Corte Federale d'Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il ricorso del Bologna, confermando la decisione del Tribunale Federale Nazionale che lo scorso 26 settembre aveva rigettato il ricorso del club rossoblù in merito all'annullamento della delibera della LNP Serie A del 7 giugno 2022 sull'utilizzo di un algoritmo per la ripartizione dei diritti televisivi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - LaFederale d'presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto ildel, confermando la decisione del Tribunale Federale Nazionale che lo scorso 26 settembre aveva rigettato ildel club rossoblù in merito all'annullamento della delibera della LNP Serie A del 7 giugno 2022 sull'utilizzo di unper ladeitelevisivi.

