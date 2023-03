Calcio: Conte, 'vogliamo andare avanti, abbiamo bisogno dell'aiuto dei tifosi' (Di martedì 7 marzo 2023) Londra, 7 mar. - (Adnkronos) - "vogliamo andare avanti e spero che domani ci possa essere un'atmosfera fantastica allo stadio". Così l'allenatore del Tottenham, Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Milan: "I nostri tifosi ci hanno aiutato spesso in questa stagione e domani giochiamo contro la squadra che ha vinto il campionato in Italia, è un'ottima squadra". Che pressione si deve affrontare in gare come questa? "Viviamo con questo tipo di pressione -sottolinea l'ex ct azzurro-. Viviamo per questi momenti, perché quando si alza la pressione vuol dire che stai alzando il livello. Non dimenticate che l'anno scorso giocavamo la Conference League e quest'anno la Champions: abbiamo vinto il gruppo e domani possiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Londra, 7 mar. - (Adnkronos) - "e spero che domani ci possa essere un'atmosfera fantastica allo stadio". Così l'allenatore del Tottenham, Antonio, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Milan: "I nostrici hanno aiutato spesso in questa stagione e domani giochiamo contro la squadra che ha vinto il campionato in Italia, è un'ottima squadra". Che pressione si deve affrontare in gare come questa? "Viviamo con questo tipo di pressione -sottolinea l'ex ct azzurro-. Viviamo per questi momenti, perché quando si alza la pressione vuol dire che stai alzando il livello. Non dimenticate che l'anno scorso giocavamo la Conference League e quest'anno la Champions:vinto il gruppo e domani possiamo ...

