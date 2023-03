Calcio: Conte, 'sono state settimane difficili ma ora è tutto ok' (Di martedì 7 marzo 2023) Londra, 7 mar. - (Adnkronos) - "sono state settimane dure, era la prima volta, e spero l'ultima. Stare distante non è semplice, ho provato in tutti i modi ad essere vicino allo staff e alla squadra, con video e collegamenti. L'ambiente ha bisogno dell'allenatore. sono state settimane difficili per me, forse ho un po' sottovalutato l'intervento che ho avuto e la mia capacità di recupero. Devo prendere ancora un paio di chili, ma è tutto ok. sono Contento di essere tornato". Lo dice l'allenatore del Tottenham Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan. L'allenatore degli Spurs farà il suo ritorno in panchina dopo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Londra, 7 mar. - (Adnkronos) - "dure, era la prima volta, e spero l'ultima. Stare distante non è semplice, ho provato in tutti i modi ad essere vicino allo staff e alla squadra, con video e collegamenti. L'ambiente ha bisogno dell'allenatore.per me, forse ho un po' sottovalutato l'intervento che ho avuto e la mia capacità di recupero. Devo prendere ancora un paio di chili, ma èok.nto di essere tornato". Lo dice l'allenatore del Tottenham Antonioin conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan. L'allenatore degli Spurs farà il suo ritorno in panchina dopo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Uno scudetto vinto a Febbraio per MANIFESTA SUPERIORITÀ in Italia non si vedeva dai tempi della Juve di Conte. Ma… - TV7Benevento : Calcio: Conte, 'sono state settimane difficili ma ora è tutto ok' - - zazoomblog : Calcio: Conte vogliamo andare avanti abbiamo bisogno dellaiuto dei tifosi - #Calcio: #Conte #vogliamo #andare - TV7Benevento : Calcio: Conte, 'il Milan è campione d'Italia, noi non abbiamo vinto niente' - - CianGaia : RT @repubblica: Tottenham-Milan, Conte: 'Più pressione c'è, più è alto il livello. Con l'aiuto dei tifosi ce la faremo' [dal nostro corrisp… -